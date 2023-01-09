انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم والفاكهة الإثنين.. الدولار عامل عمايله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفزت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الإثنين 9 يناير 2023، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وغلاء الأسعار لمدة الماضية، وبعد حالة التباين الكبيرة في الأسعار المدة الماضية لتبدأ الخضروات والفاكهة في الزيادة مجددا مقارنة بـ أسعار الخضروات أمس.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الإثنين 9 يناير 2023، في الأسواق المحلية، ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

شهد سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا بارتفاع جنيهين.

شهد سعر كيلو البامية 20 جنيها.

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 4 و6 جنيهات بارتفاع جنيه.

شهد كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

شهد سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

سجل البصل اليوم سعر 3 جنيهات.

سجل كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات بارتفاع جنيهين.

سجل كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو التفاح المستورد اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات.

سعر الكمثرى 15 جنيها بارتفاع 5 جنيهات.

سجل كيلو الموز نحو 15 جنيها بارتفاع 5 جنيهات.

سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.

الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.

سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.

سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات بارتفاع جنيهين.

سعر العنب البناتي ما بين 40 جنيها بارتفاع 10 جنيهات.

المانجو الزبدية سجلت نحو 30 جنيها.

سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.