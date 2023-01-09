انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الاثنين 9 يناير.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بسعره يوم أمس، منذ يومين، وسعره منتصف الأسبوع الماضي، وتختلف الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وجاءت على النحو التالي.

سجل سعر طن الدقيق الفاخر عند 24700 جنيه مصري.

وسجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 14500 جنيه مصري.

أسعار الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق العادي عند 16900 جنيه مصري.

وسجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 14650 جنيه مصري.

كيلو الدقيق بكام اليوم

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيه إلى 26 جنيه للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد، وسعر طن الردة عند مستوى 9000 جنيه.

سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم

وسجلت سعر شيكارة الدقيق وزن 50 كيلو جرام عند 1200 جنيه.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث استقر سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.