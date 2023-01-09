انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم ولعت نار.. “بقت بيضة دهب”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 9 يناير 2023، حفاظها على الارتفاع، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث شهدت أسعار البيض تذبذبا كبيرًا تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار، واضطراب العملات أمام الجنيه المصري، ما يؤثر سلبا على الأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها، لذلك تواصل أسعار البيض حفاظها على الارتفاع الأخير.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

طرحت سعر كرتونة البيض اليوم، في مصر بسعر مرتفع، مقارنة بسعر أمسِ، إذ طرحت سعر الكرتونة بـ 75 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى حسب الحجم والجودة.

زادت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 75 جنيهًا، وتصل للمستهلك ما بين 85 إلى 90 جنيها، بينما سجلت في منافذ التموين ما بيت 70 إلى 75 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

طرحت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين من 80 إلى 95 جنيها للمستهلك، وسجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا وتصل إلى 83 جنيها.