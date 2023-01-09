سعر الفضة اليوم الاثنين 9 يناير.. الجرام مريح عند ارتفاعه

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 9 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وسعرها أول الأسبوع الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم
سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 18.34 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عند 27.74 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 856.305 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,371.33 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,732.24 جنيه.
اسعار الفضة اليوم
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,214.19 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,413.45 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 12,701.77 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 25,028.12 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 648.716 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 20.82 جنيه.
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2022
سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 19.86 جنيه.
سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 19.27 جنيه
سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 18.75 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عند 20.69 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 643.649 جنيه.
سعر جرام الفضة اليوم في مصر
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,034.69 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,069.38 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,138.77 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,173.46 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 10,346.92 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 20,693.84 جنيه.