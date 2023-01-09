انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الاثنين 9 يناير.. الجرام مريح عند ارتفاعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 9 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وسعرها أول الأسبوع الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم