انت الان تتابع خبر أرخص أسعار الأسماك اليوم في مصر.. بكام في العبور؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 9 يناير 2023، ثباتها، مع بداية التعاملات، وفتح المزاد العلني بالعبور، حيث ثبت خلاله سعر السمك البوري، وغالبية الأصناف الشعبية، بعد ارتفاع في بعض الأصناف صباح أمس، لتستقر أنواع شهيرة مثل الدنيس والجمبري والبلطي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لا سيما قفزة الدولار الأمريكي.

أسعار السمك اليوم البلطي

واصلت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 9 يناير، ثباتها واستقرارها في سعر الأصناف الشعبية، مع استقرار كبير في حركة البيع والشراء، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

استقر سعر السمك البلطي، صباح اليوم، وثبت على أسعار أمس حيث سجل 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، ويباع للمستهلك من 25 إلى 40 جنيهًا.

وحقق متوسط الحجم من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

طرح سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

ثبت سعر السمك البوري اليوم نحو 70 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

سجل للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا.

يباع الحجم الصغير ما بين 45 إلى 60 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة السمك المجمد

طرح سعر كيلو السمك المجمد نحو 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

ثبت كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 400 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.