انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الاثنين 9 يناير.. الكبدة البلدي بـ 180 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت اسعار اللحوم اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير 2023 استقرار في الأسواق المحلية خلال التعاملات اليومية، وذلك بالمقارنة بالأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وسعر منتصف الأسبوع الماضي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وجاءت على النحو التالي.

اسعار اللحوم اليوم