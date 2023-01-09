انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الإثنين 9-1-2023.. “الدينار والدولار في العالي”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 9-1-2023، أمام الجنيه المصري، تباينا واستقرارا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم وبعد عودة البنوك للعمل من جديد بعد انتهاء إجازة العيد الميلادي المجيد، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم