أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الإثنين 9-1-2023.. “الدينار والدولار في العالي”

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 9-1-2023، أمام الجنيه المصري، تباينا واستقرارا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم وبعد عودة البنوك للعمل من جديد بعد انتهاء إجازة العيد الميلادي المجيد، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، صباح اليوم، تراجعًا في السعر بسبب هبوط حالة البيع والشراء، بسبب ترقب المواطنين لأسعار الصرف في البنوك الرسمية، لا سيما بعد ارتفاعها بشكل كبير.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار اليوم
سجل نحو 27.05 للشراء و27.1 للبيع
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سعر الشراء 32.11، والبيع 32.72.
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 28.44، وللبيع سجل 28.81
الدولار الكندي الآن
شراء 19.89، وبيع 20.11
سعر الدولار الأسترالي اليوم
شراء 18.22، وبيع 18.55
الكورن النرويجي
شراء 2.63، وبيع 2.69
الكرون الدنماركي
شراء 3.82، وبيع 3.87
الكرونا السويدي
شراء 2.52، وبيع 2.58
الفرنك السويسري اليوم
شراء 28.84، وبيع 29.25
أسعار العملات العربية اليوم
سجل نحو 69.89 جنيها للشراء، و71.88 للبيع
سعر الريال القطري
سجل نحو 6.93 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل نحو 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني
سجل نحو 36.62 جنيه للشراء و37.17 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 7.36 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
سعر الدينار الكويتي
سجل نحو 85.27 جنيه للشراء و88.84 جنيه للبيع.