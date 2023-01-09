انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء.. الأعلى في العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9 يناير 2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في البنوك والمصارف مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، وبعد عودة البنوك للعمل المباشر من جديد بعد انتهاء مدة الإجازة، والعملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وحيث وصلت إلى 90 جنيهًا، في ظل الزيادة والتصاعد الأخير للعملات أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي