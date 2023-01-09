سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء.. الأعلى في العالم

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9 يناير 2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في البنوك والمصارف مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، وبعد عودة البنوك للعمل المباشر من جديد بعد انتهاء مدة الإجازة، والعملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وحيث وصلت إلى 90 جنيهًا، في ظل الزيادة والتصاعد الأخير للعملات أمام الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل صباح اليوم نحو 88.38 جنيه للشراء، 88.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية الرسمية اليوم استقرارًا كبيرًا، ووصل إلى مستوى قياسي جعل المواطنين يعفون عن السوق الموازية، وهو ما أثر بشكل كبير عليها، وجعل سعر الصرف أمام الجنيه المصري في السوق السوداء في تراجع كبير للغاية.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصر
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سجل نحو 84.28 جنيه للشراء، 88.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل نحو 85.24 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سجل نحو 84.06 جنيه للشراء، 88.16 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل نحو 86.34 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سجل نحو بنك الكويت الوطني: 83.70 جنيه للشراء، 89.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سجل نحو 83.97 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سجل نحو 85.27 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سجل نحو 82.27 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل نحو 83.90 جنيه للشراء، 90.50 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سجل نحو 86.01 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سجل نحو 85.47 جنيه للشراء، 88.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سجل نحو 84.65 جنيه للشراء، 90.26 للبيع.