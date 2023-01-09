انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء الإثنين.. “بينافس اليورو” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل سعر الجنيه الاسترليني صباح اليوم الإثنين 9-1-2023، إلى ثبات كبير مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية وإجازة عيد الميلاد المجيد، ليكون سعر الاسترليني مستقر في أول تداول مباشر للبنوك، مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني أمس، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري أمسِ، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% نهاية العام الماضي.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

استقر سعر الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار أمس مع بداية تداول البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، والتداول المباشر بعد انتهاء الإجازة الرسمية بسبب أعياد الميلاد المجيد.

يواصل الجنيه الاسترليني اليوم، ثباته في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، بعد حالة الاضطراب الكبيرة في سعر الصرف، وتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، ليقل الإقبال على الشراء، لا سيما في ظل ارتفاعه في البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

حقق في البنك المركزي المصري نحو 32.80 جنيها للشراء و32.85 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

طرح في بنك قناة السويس نحو 32.85 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

شهد نحو 32.55 جنيها للشراء، و32.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ بنحو 32.85 جنيها للشراء، و32.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل نحو 32.75 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

شهد نحو 32.55 جنيها للشراء، و32.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

طرح بنحو 32.75 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.