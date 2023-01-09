انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي بالمصري 9-1-2023.. “مفاجأة للمعتمرين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 يناير 2023، مع بداية التداول المباشر للبنوك المصرية، على سعره وارتفاعه الأخير، في أول تعامل للبنوك هذا الأسبوع بعد إجازة أعياد الميلاد، مقارنة سعر الريال السعودي أمس، حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 9 يناير، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية:

سعر الريال السعودي بالمصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين استقرارا نسبيا، دون أي تغير جديد مقارنة بآخر سعر له ليلة أمسِ الأحد، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يواصل الريال السعودي تراجعه في السوق السوداء، بسبب تراجع الطلب على العملة السعودية، بسبب اضطرب سعر الصرف المدة الحالية، في السوق الموازية، وتصاعد الأسعار يومًا بعد يوم في البنوك والمصارف الرسمية، لا سيما وأن سعر العملة السعودية في البنك المركزي المصري، تبلغ 7.06 جنيه للشراء، 7.09 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 7.06 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 7.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 7.00 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 7.05 جنيه للشراء، و7.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 6.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.