انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. “مفاجأة الإثنين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 9 يناير 2023، استقرارا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، دون تغير جديد، وثبت على ارتفاعه الأخر، خاص وأن المدة الماضية شهدت قفزات مفاجئة، لتشهد بداية التعاملات تباين في البنوك المصرية والصرافة، مقارنة بسعره أمس، تزامنًا مع بدء حركة التداول المباشر للبنوك والمصارف، بعد انتهاء عطلة البنوك والمصارف اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

“دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، وفي السوق الموازية:

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف، استقرار وتباينا، شكل كبير مقارنة بـ سعر الدولار أمسِ، حيث توقف على آخر ارتفاع له أمس بعد أن وصل إلى زيادة اقتربت من 3 جنيهات حتى الآن.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شهد الدولار في البنك المركزي نحو الشراء 27.16، وللبيع 27.25 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

طرح سعر الدولار الأمريكي، صباح اليوم الإثنين، في البنوك المصرية بسعر مرتفع للغاية، ما أثر بشكل كبير على السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، ومع ارتفاعه بشكل كبير في البنوك العاملة، أدى إلى تراجعه في السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

طرح سعر الدولار في بنك مصر اليوم بنحو 27.06 جنيه للشراء، و27.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بنحو 27.06 جنيه للشراء، و27.14جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 27.2000 جنيه للشراء، وللبيع 27.2500 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل نحو 27.15 للشراء وعند البيع 27.25 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل نحو 26.45 جنيه للشراء، و26.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، وعند البيع 27.2 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، وعند البيع 27.2 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، و27.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل 27.15 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.25.جنيه للبيع.