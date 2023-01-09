انت الان تتابع خبر انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين.. “مفاجأة في عيار 21” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، وتوقف عن ارتفاعه وصعوده، حيث شهد تراجع السعر اليوم الإثنين يناير 2023، مع بداية التعاملات، في ظل صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو الآخر، إلا أن المعدن الأصفر تراجع مقارنة بـ سعر الذهب أمس.

سعر أوقية الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم الإثنين مع بداية التداول الصباحي، ارتفاعه بقيمة 15 جنيهًا في الجرام، مقارنة بسعره أمس، ليصل إلى مستوى مستقر مقارنة بأمس، وبعد أن زاد الجنيه الذهب أمس ووصل إلى 14400 جنيه، مقارنة بالخميس الماضي.

ثبتت سعر أوقية الذهب اليوم إلى 63444 جنيهًا، مقارنة بالسعر أمس، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 14400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، انخفاضا نحو 1810 جنيهات دون المصنعية ليتراجع بقيمة 15 جنيها، ويسجل بالمصنعية أكثر من 1870 جنيها.

سعر الذهب الآن

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1810 جنيهات

ترجع سعر عيار 14 نحو 1190 جنيها.

انخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 2057 جنيها.

تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 1543 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1810 جنيهات دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.