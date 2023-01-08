انت الان تتابع خبر عاجل| سعر الذهب الآن في منتصف التعاملات.. عيار 21 دخل التاريخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الذهب الآن بشكل كبير في منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 يناير 2023، تزامنًا مع صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يومًا بعد يوم، حيث قفز المعدن الأصفر بشكل مفاجئ الآن، مقارنة بـ سعر الذهب صباح اليوم.

سعر الذهب الآن في مصر

صعد سعر الذهب اليوم الأحد مع منتصف التعاملات، بقيمة 15 جنيهًا في الجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم، ليصل إلى مستوى قياسي وتاريخي، كما سجل الجنيه الذهب اليوم، سعر 14600 جنيه، مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي سجل فيه نحو 13800 جنيه ليصل إلى 800 جنيه زياد في أسبوع.

صعد سعر الذهب عيار 21 اليوم، مقارنة بـ سعر الذهب صباح اليوم الأحد، فسجل في التعامل الصباحي اليوم 1795 جنيهًا ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه على خلفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى حوالي 1,835.80دولار للأوقية، بارتفاع كبير مقارنة بالسعر الخميس الماضي، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 14600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1825 جنيهًا دون المصنعية، ليقترب سعر الذهب بالمصنعية من 1900 جنيه.

سعر الذهب الآن

ارتفع الذهب عيار 21 إلى 1825 جنيها

سجل سعر عيار 14 نحو 1216 جنيها.

ثبت سعر الذهب عيار 24 نحو 2085 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى نحو 1564 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1825 جنيها دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت عقود الذهب الفورية في أولى ايام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، عقب ارتفاعها في تسوية أمسِ بنسبة 0.16%.

حيث سجلت الآن حوالي 1,835.80دولار للأوقية، بينما سجلت عقود الذهب الآجلة حوالي 1,839.40 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 0.07%.