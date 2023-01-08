عاجل| سعر الذهب الآن في منتصف التعاملات.. عيار 21 دخل التاريخ

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الذهب الآن بشكل كبير في منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 يناير 2023، تزامنًا مع صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يومًا بعد يوم، حيث قفز المعدن الأصفر بشكل مفاجئ الآن، مقارنة بـ سعر الذهب صباح اليوم.
سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن في مصر
صعد سعر الذهب عيار 21 اليوم، مقارنة بـ سعر الذهب صباح اليوم الأحد، فسجل في التعامل الصباحي اليوم 1795 جنيهًا ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه على خلفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات.
سعر أوقية الذهب اليوم
وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى حوالي 1,835.80دولار للأوقية، بارتفاع كبير مقارنة بالسعر الخميس الماضي، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 14600 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1825 جنيهًا دون المصنعية، ليقترب سعر الذهب بالمصنعية من 1900 جنيه.
سعر الذهب الآن
ارتفع الذهب عيار 21 إلى 1825 جنيها
سجل سعر عيار 14 نحو 1216 جنيها.
ثبت سعر الذهب عيار 24 نحو 2085 جنيها.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18
ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى نحو 1564 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 الآن
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1825 جنيها دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.
أسعار الذهب عالميًا
شهدت عقود الذهب الفورية في أولى ايام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، عقب ارتفاعها في تسوية أمسِ بنسبة 0.16%.
حيث سجلت الآن حوالي 1,835.80دولار للأوقية، بينما سجلت عقود الذهب الآجلة حوالي 1,839.40 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 0.07%.