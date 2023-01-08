انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 8 يناير.. الجرام طالع لفوق ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 8 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعرها منذ يومين، وسعرها منتصف الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار حسب التعاملات الصباحية على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم