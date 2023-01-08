سعر الفضة اليوم الأحد 8 يناير.. الجرام طالع لفوق ياعريس

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 8 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعرها منذ يومين، وسعرها منتصف الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار حسب التعاملات الصباحية على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم
سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 18.34 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عند 27.74 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 856.305 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,371.33 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,732.24 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,214.19 جنيه.
اسعار الفضة اليوم
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,413.45 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 12,701.77 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 25,028.12 جنيه.
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2022
سجل سعر أونصة الفضة عند 648.716 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 20.82 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 19.86 جنيه.
سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 19.27 جنيه
سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 18.75 جنيه.
سعر جرام الفضة اليوم في مصر
سجل سعر جرام الفضة عند 20.69 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 643.649 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,034.69 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,069.38 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,138.77 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,173.46 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 10,346.92 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 20,693.84 جنيه.