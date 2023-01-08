انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأحد 8 يناير.. الطن مريح بالأسواق ياتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الدقيق اليوم، الأحد الموافق 8 يناير 2023 على استقراره في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، ويكون ذلك مقارنة بسعره منذ يومين، وسعره منتصف الأسبوع الماضي، يومين، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر طن الدقيق الفاخر

سجل سعر طن الدقيق الفاخر عند 24700 جنيه مصري.

أسعار الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق العادي

سجل سعر طن الدقيق العادي عند 16900 جنيه مصري.

سعر كيلو الدقيق اليوم

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيه إلى 26 جنيه للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد، وتختلف الأسعار حسب المنطقة والأخرى.

سعر شيكارة الدقيق وزن 50 كيلو

وسجلت سعر شيكارة الدقيق وزن 50 كيلو جرام عند 1200 جنيه.

سبب تذبذب الأسعار الفترة الماضية

وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث استقر سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.