انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الأحد 8 يناير.. الكندوز بقي بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 8 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بالأسعار نهاية الأسبوع، وسعر منتصف الأسبوع، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى.

اسعار اللحوم اليوم