انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد.. بتنافس الدهب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 8 يناير 2023 تذبذبا، بعدما ارتفع البيض بشكل مفاجئ مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث سجل سعر البيض اضطرابا في ظل ارتفاع سعر الدولار، وبعد أن استقر البيض على آخر ارتفاع له، نهاية ديسمبر الماضي، ليعود للتذبذب من جديد.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم، استقرارا مقارنة بسعر أمسِ، إذ طرحت سعر الكرتونة بـ 75 جنيهًا إلى 89 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى حسب الحجم والجودة.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 75 جنيهًا.

طرح للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، وفي التموين سجل 70 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم بداية من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، وسجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا على الأقل.