انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد.. أسعار الفراخ البيضاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت بورصة الدواجن اليوم، ارتفاعها القياسي، إذ سجلت مع صباح اليوم الأحد 8 يناير 2023 ارتفاعا جديدًا، لتصل إلى سعر تاريخي، حيث زاد سعر كيلو الدواجن أكثر من 25 جنيهًا عن سعره الطبيعي مقارنة بديسمبر الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يؤثر على بعض السلع، نسبة إلى استيراد الأعلاف بالعملة الصعبة.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 8 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والساسو صعودا كبيرا صباح الأحد.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ارتفعت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 8 يناير، بشكل كبير، بعد الاستقرار الكبير المدة الماضية، في ظل تراجع حركة البيع والشراء بعد التغيرات الكبيرة والارتفاع في جميع الأنواع بشكل قياسي، وعدم رغبة المواطنين على الشراء بسبب ارتفاع السعر.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم ارتفاعا قياسيا، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء ما بين 45 جنيهًا إلى 48 جنيها للكيلو في المزرعة، وتبدأ من 49 إلى 55 للمستهلك بزيادة كبيرة.

أسعار الفراخ الساسو

شهدت أسعار الساسو اليوم سعر ـ50 جنيهًا في المزرعة، وارتفعت للمستهلك لتسجل بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وصلت إلى نحو 60 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك، وتباع بـ 50 جنيها جملة على الأقل.

بورصة الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 4 حتى 5 جنيهات.

الكتكوت الأبيض بـ 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم ما بين 100 و120 جنيها للكيلو.