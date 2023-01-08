انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم في مصر 8 يناير.. “هتتصدم من البوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 8 يناير 2023، اضطرابا مع بداية التعاملات، حيث فتح المزاد العلني بالعبور، بزيادة في سعر السمك البوري، وزيادة أيضًا في الدنيس والجمبري، وفي المقابل استقر سعر السمك البلطي والقراميط، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لا سيما قفزة الدولار الأمريكي.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا في بعض الأصناف، من بينها السمك البوري والجمبري لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

سجل سعر السمك البلطي مع صباح اليوم ثباتًا على أسعار أمس حيث سجل 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، ويباع للمستهلك من 25 إلى 40 جنيهًا.

وسجل متوسط الحجم من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

شهد سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

ارتفع سعر السمك البوري اليوم نحو 70 جنيها للكيلو، في سوق العبور، وللمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير ما بين 45 إلى 60 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة السمك المجمد

شهد سعر كيلو السمك المجمد نحو 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

ارتفع كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 400 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

ارتفع سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.