انت الان تتابع خبر سعر العملات في السوق السوداء اليوم الأحد.. “مفاجأة الكويتي والاسترليني”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت سعر العملات أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8 يناير، ثباتها على المواقع الإلكترونية للبنوك والمصارف، بسبب الإجازة الرسمية لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، لتستقر مقارنة بـ أسعار العملات أمس، الوقت نفسه، تشهد أسعار العملات في السوق السوداء اضطرابا بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

سعر العملات