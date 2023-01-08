سعر العملات في السوق السوداء اليوم الأحد.. “مفاجأة الكويتي والاسترليني”

رياض - احمد صلاح - واصلت سعر العملات أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8 يناير، ثباتها على المواقع الإلكترونية للبنوك والمصارف، بسبب الإجازة الرسمية لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، لتستقر مقارنة بـ أسعار العملات أمس، الوقت نفسه، تشهد أسعار العملات في السوق السوداء اضطرابا بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
سعر العملات
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
سجلت أسعار العملات في السوق السوداء، صباح اليوم، اضطرابا، وتراجعًا على البيع والشراء، بسبب ترقب المواطنين لأسعار الصرف في البنوك الرسمية، لا سيما بعد ارتفاعها بشكل كبير، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الشراء 32.11، والبيع 32.72
سعر بيع الدولار
سجل نحو 27.05 للشراء و27.1 للبيع
الدولار الكندي الآن
شراء 19.89، وبيع 20.11
الكرون الدنماركي
شراء 3.82، وبيع 3.87
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 28.44، وللبيع سجل 28.81
الكرونا السويدي
شراء 2.52، وبيع 2.58
الفرنك السويسري اليوم
شراء 28.84، وبيع 29.25
سعر الدولار الأسترالي اليوم
شراء 18.22، وبيع 18.55
الكورن النرويجي
شراء 2.63، وبيع 2.69
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 7.36 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
سجل نحو 69.89 جنيها للشراء، و71.88 للبيع
سعر الريال القطري
سجل نحو 6.93 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني
سجل نحو 36.62 جنيه للشراء و37.17 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
سجل نحو 85.27 جنيه للشراء و88.84 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل نحو 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع.