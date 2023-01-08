انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء الأحد.. “متصدر عملات العالم”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 يناير 2023، استقرار في أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، وتعد العملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وحيث وصلت إلى 90 جنيهًا، في ظل الزيادة والتصاعد الأخير للعملات أمام الجنيه المصري، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%.

سعر الدينار الكويتي