سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء الأحد.. “متصدر عملات العالم”

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 يناير 2023، استقرار في أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، وتعد العملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وحيث وصلت إلى 90 جنيهًا، في ظل الزيادة والتصاعد الأخير للعملات أمام الجنيه المصري، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ارتفع سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية الرسمية، وهو ما أثر بشكل كبير على السوق الموازية، وجعل سعر الصرف أمام الجنيه المصري في السوق السوداء في تراجع كبير للغاية، لا سيما بعدما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات تحجم وتسيطر بها على السوق الموازية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل نحو 88.38 جنيه للشراء، 88.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سجل نحو 83.97 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سجل نحو 84.28 جنيه للشراء، 88.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل نحو 85.24 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سجل نحو بنك الكويت الوطني: 83.70 جنيه للشراء، 89.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سجل نحو 84.65 جنيه للشراء، 90.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سجل نحو 82.27 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل نحو 83.90 جنيه للشراء، 90.50 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سجل نحو 86.01 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سجل نحو 85.47 جنيه للشراء، 88.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سجل نحو 85.27 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سجل نحو 84.06 جنيه للشراء، 88.16 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل نحو 86.34 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.