انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في مصر.. “أعلى عملة أوروبية”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني صباح اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني أمس، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري أمسِ، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% نهاية العام الماضي، وفي ظل إجازة البنوك الرسمية اليوم.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

سجل سعر الجنيه الاسترليني، استقرارا، أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 8 يناير 2023 مقارنة بأسعار أمس مع بداية تداول البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، لعدم التعامل المباشر بسبب الإجازة الرسمية بسبب أعياد الميلاد المجيد.

الجنيه الاسترليني اليوم، واصل ثباته في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، بعد حالة الاضطراب الكبيرة في سعر الصرف، وتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاعه في البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%، ما أثر على سعر السوق الموازية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل في البنك المركزي المصري نحو 31.80 جنيها للشراء و31.85 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل في بنك قناة السويس نحو 32.85 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح بنحو 32.85 جنيها للشراء، و32.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل نحو 32.75 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل نحو 32.55 جنيها للشراء، و32.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 32.75 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل نحو 32.55 جنيها للشراء، و32.60 جنيها للبيع.