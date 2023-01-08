انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية.. “يلا يا معتمرين” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -حافظ سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية على سعره، وما وصل إليه من ارتفاع وسعر صرف قياسي حتى أمس، وثبت مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8 يناير 2023 مقارنة سعر الريال السعودي أمس، حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وذلك في ظل إجازة البنوك الرسمية اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 8 يناير، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية:

سعر الريال السعودي بالمصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد دون أي تغير جديد مقارنة بآخر سعر له ليلة أمس السبت، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%، وزيادة كبير في سعر الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهدت السوق السوداء، انخفاضًا كبيرًا في سعر الريال السعودي، بسبب تراجع الطلب على العملة السعودية، بسبب اضطرب سعر الصرف المدة الحالية، في السوق الموازية، وتصاعد الأسعار يومًا بعد يوم في البنوك والمصارف الرسمية، لا سيما وأن الريال صول إلى مستوى قياسي في البنوك والبنك المركزي المصري، نحو 7.06 جنيه للشراء، 7.09 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 7.00 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 7.06 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 7.05 جنيه للشراء، و7.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 7.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 6.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.