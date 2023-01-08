انت الان تتابع خبر سعر الذهب تحديث يومي الأحد..عيار 21 وصل لكام دلوقتي والان مع التفاصيل

سعر الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الذهب في مصر، ارتفاعه وصعوده ساعة بعد ساعة، حيث شهد ارتفاعًا صباح اليوم الأحد 8 يناير 2023، تزامنًا مع استمرار صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو الآخر، ويقفز المعدن الأصفر الآن، مقارنة بـ سعر الذهب أمس.

واصل سعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التداول الصباحي، ارتفاعه بقيمة 15 جنيهًا في الجرام، مقارنة بسعره أمس، ليصل إلى مستوى قياسي وتاريخي، كما ارتفع أيضًا الجنيه الذهب اليوم، حيث سجل 14400 جنيه، مقارنة بالخميس الماضي.

سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ، فسجل في التعامل الصباحي اليوم 1810 جنيهات، مقارنة بما سجله صباح أمسِ نحو 1795 جنيها، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه على خلفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 63444 جنيهًا، لتستمر في ارتفاعها الكبير مقارنة بالسعر أمس، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 14400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1810 جنيهات دون المصنعية، ليسجل بالمصنعية أكثر من 1870 جنيها.

سعر الذهب الآن

ارتفع الذهب عيار 21 إلى 1810 جنيهات

سجل سعر عيار 14 نحو 1190 جنيها.

ثبت سعر الذهب عيار 24 نحو 2057 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى نحو 1543 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1810 جنيهات دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.