أسعار الخضار والفاكهة اليوم بعد ارتفاع الدولار.. “زحام على الشراء”

رياض - احمد صلاح - زادت حركة الشراء من قبل المواطنين في الأسواق، بعد استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم بشكل كبير، وثبتت على أسعار الخضار أمس، تزامنًا مع قفزة أسعار الدولار أمام الجنيه، وتخوف الكثير من قفزة في الأسعار، لذلك زادت حركة البيع والشراء، وسط استقرار في الأسعار في جميع الأصناف.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
أسعار الخضار اليوم
استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.
سجل البصل اليوم سعر 3 جنيهات.
سجل سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات.
استقر سعر كيلو البامية 20 جنيها.
شهد كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.
استقر سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.
سجل كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات.
سجل كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بين 6 و8 جنيهات.
سجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 4 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
استقر سعر العنب البناتي ما بين 40 جنيها.
سعر كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا.
سعر الكمثرى 10 جنيهات.
سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.
سهد سعر المانجو الزبدية نحو 30 جنيها
سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.
سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.
الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.
سجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات.
سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.