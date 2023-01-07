انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم بعد ارتفاع الدولار.. “زحام على الشراء” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زادت حركة الشراء من قبل المواطنين في الأسواق، بعد استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم بشكل كبير، وثبتت على أسعار الخضار أمس، تزامنًا مع قفزة أسعار الدولار أمام الجنيه، وتخوف الكثير من قفزة في الأسعار، لذلك زادت حركة البيع والشراء، وسط استقرار في الأسعار في جميع الأصناف.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم