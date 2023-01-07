انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم السبت 7 يناير.. بكام للمستهلك بعد زيادة الدولار؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الزيت اليوم السبت 7 يناير 2023، تأبينا ملحوظًا في الأسواق، وذلك مقارنة بـ سعر الزيت أمس في الوقت الذي يترقب فيه آلاف المواطنين، ومتخوفين من ارتفاع وقفزة جديدة في سعر الزيت، لا سيما بعد تذبذب الأسعار الوقت الحالي، على خلفية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ما يؤثر سلبا على الأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها.

زيت الذرة المكرر

سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 39,000 جنيه.

سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 47,000 جنيه.

أسعار زيت الطعام اليوم

زيت صويا مكرر

استقر سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 56,000 جنيه.

زيت عباد الشمس المكرر

استقر سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 46,000 جنيه.

زيت الأولين

استقر سعر طن زيت الأولين عند مستوى 55,000 جنيه.

سعر كرتونة الزيت جملة اليوم

سجل سعر الزيت اليوم استقرارا، وجاء جاء سعر كرتونة الزيت جملة اليوم متباينا بشكل كبير، لتشهد سعر الزجاجة الواحدة استقرارا لدى التجار والمحال والمتاجر، إذ سجل زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 44 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها، وسجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها.

سعر كيلو الزيت اليوم

سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، ويزيد إلى 10 إلى 15 جنيهًا في العبوة 1 كيلو

سعر الزيت اليوم في التموين

سجل سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيها، ويتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري من وزارة التموين للمستحقين.

أسعار الزيت اليوم عالميا

سعر زيت النخيل

سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 960 دولار للطن.

سعر زيت الأولين

سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 970 دولار للطن.