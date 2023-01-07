انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم السبت 7 يناير.. أكبر ارتفاع خلال عام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر قنطار القطن اليوم السبت 7 يناير 2023، ارتفاعه، مقارنة بـ سعر القطن أمسِ، في ظل اضطراب أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لا سيما سعر الدولار الأمريكي الذي قفز حديثًا في سعر الصرف، وهو ما يؤثر سلبًا على أسعار السلع، ومن بينها سعر القطن.

أخبار القطن اليوم عاجل

من المعروف أن منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة التنافس عالميا، لذلك تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

كما تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

أسعار القطن اليوم وجه بحري

سجل سعر القطن في الوجه البحري ما بين 5425 جنيها لصنف جيزة 86، و6400 جنيه لصنف جيزة 94 للقنطار.

سعر قنطار القطن اليوم في مصر

ومع صباح اليوم السبت، سجل سعر قنطار القطن اليوم في مصر استقرارا، حيث سجل سعر صنف جيزة 96 عند 8250 جنيها في دمياط، كما تراوح سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد ما بين 5000 جنيه إلى 5100 جنيه في محافظة أسيوط.

توقعات أسعار القطن

وسجل سعر فتح المزاد الأخير للقطن عند مستوى 4675 جنيها ويكون لصنف جيزة 94، ومن المتوقع أن يرتفع السعر الافتتاحي خلال المزادات المقبلة، في ظل تذبذب غالبية أسعار السلع، بعد تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية.

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية

تراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 ما بين 5500 جنيه إلى 5600 جنيه في الدقهلية، خلال آخر مزاد، وخلال الساعات الحالية يشهد استقرارا كبيرا، ومتوقع أن يرتفع السعر المدة الماضية.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ ٢٠٢٢

سجل سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 ما بين 5500 جنيه إلى 5600 جنيه في كفر الشيخ والغربية في آخر مزاد، وبعض المتخصصين يرون أنه محتمل ارتفاع السعر المدة المقبلة.