انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم السبت 7 يناير.. حصل إيه بعد زيادة الدولار؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الأرز الشعير اليوم السبت 7 يناير 2023، حفاظه على آخر سعر له المدة الماضية، وحافظ سعر الطن بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، على أسعاره مقارنة بـ سعر الأزر الشعير أمس، كما حافظ سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد على سعره مقارنة بالأسبوع المنقضي، ولتستقر الأسعار مع بداية الأسبوع الحالي، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

أسعار الأرز الشعير اليوم السبت

حافظت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة، على سعرها، لتسجل اليوم عند مستوى 10800 جنيه للطن.

حققت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم السبت مستوى 10400 جنيه للطن.

سعر الأرز اليوم

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، نحو 16600 جنيه للطن الواحد.

وحقق سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، نحو 15700 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا

سجلت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، استقرارا ملحوظًا، وجاء عقد يناير بنحو 2023، 17.375 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.125 دولار، أي بنسبة 0.71%.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

طرح سعر كيلو الأرز للمستهلك بـ 19 جنيها.

سعر الأرز اليوم في التموين

حقق سعر كيلو الأرز اليوم في المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، ويصرف على بطاقة التموين للمستحقين.