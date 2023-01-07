أسعار الأعلاف اليوم السبت.. الطن وصل كام بعد صعود الدولار؟

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأعلاف اليوم السبت 7 يناير 2023، حفاظها على آخر ارتفع سجلته، لتستقر الأسعار مع الصباح الباكر، مقارنة بـ سعر الأعلاف أمس، في الوقت الذي يشهد صعود أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لا سيما صعود الدولار الأمريكي.
أسعار الأعلاف اليوم
سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم
سجل سعر شيكارة البادي المحبب 23% وزن 50 كيلو للشيكارة نحو 745 جنيها، وشكارة البادي المحبب 21% وزن 50 كيلو للشيكارة نحو 743 جنيها.
كما سجل سعر شكارة ناهي محبب 19% بروتين وزن 50 كيلو للشيكارة نحو 738 جنيها، وسجل سعر شكارة علف بادي عادي 21% وزن 50 كيلوللشيكارة نحو 731 جنيها.
كما جاء سجل سعر شكارة علف مواشي سوبر 14% وزن 50 كيلو للشيكارة بنحو 473 جنيها.
أسعار أعلاف المواشي اليوم في مصر
حقق سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 19800 جنيه.
شهد سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
وصل سعر طن كسب العباد 36% إلى مستوى 17000 جنيه.
حقق سعر طن الدي دي جي مستوى 15500 جنيه.
بورصة الأعلاف اليوم
في المدة الماضية، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن بورصة الأعلاف اليوم، تشهد تذبذب، لا سيما في سعر طن الأعلاف، وأكد أن السبب يعود إلى أزمة الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.