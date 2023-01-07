انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم السبت.. الطن وصل كام بعد صعود الدولار؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأعلاف اليوم السبت 7 يناير 2023، حفاظها على آخر ارتفع سجلته، لتستقر الأسعار مع الصباح الباكر، مقارنة بـ سعر الأعلاف أمس، في الوقت الذي يشهد صعود أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لا سيما صعود الدولار الأمريكي.

أسعار الأعلاف اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار الأعلاف اليوم في مصر، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة بعد زيادة أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري: