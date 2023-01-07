انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم السبت.. “صدمة المواطنين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر بورصة الدواجن اليوم السبت 7 يناير 2023 في الحفاظ على صعودها بشكل قياسي وتاريخي، حيث زاد كيلو الدواجن أكثر من 20 جنيهًا عن سعره الطبيعي الأسبوع الماضي، ووصل سعر الكيلو إلى ارتفاع تاريخي، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يؤثر على بعض السلع، نسبة إلى استيراد الأعلاف بالعملة الصعبة.

بورصة الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 7 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك: