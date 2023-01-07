بورصة الدواجن اليوم السبت.. “صدمة المواطنين”

رياض - احمد صلاح - تستمر بورصة الدواجن اليوم السبت 7 يناير 2023 في الحفاظ على صعودها بشكل قياسي وتاريخي، حيث زاد كيلو الدواجن أكثر من 20 جنيهًا عن سعره الطبيعي الأسبوع الماضي، ووصل سعر الكيلو إلى ارتفاع تاريخي، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يؤثر على بعض السلع، نسبة إلى استيراد الأعلاف بالعملة الصعبة.
بورصة الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم ارتفاعا مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والساسو صعودا كبيرا اليوم السبت.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
واصلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، حفاظها على الارتفاع بعد الاستقرار الكبير المدة الماضية، لتتراجع حركة البيع والشراء، وتقل، بعد التغيرات الكبيرة والارتفاع في جميع الأنواع بشكل قياسي.
سعر الدواجن البيضاء اليوم
واصل سعر الدواجن البيضاء اليوم الارتفاع بشكل قياسي، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء ما بين 45 جنيهًا إلى 48 جنيها للكيلو في المزرعة، وتبدأ من 49 إلى 55 للمستهلك بزيادة كبيرة.
أسعار الفراخ الساسو
سجلت أسعار الساسو اليوم سعر ـ50 جنيهًا في المزرعة، وارتفعت للمستهلك لتسجل بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.
بورصة الكتاكيت اليوم
سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 4 حتى 5 جنيهات.
الكتكوت الأبيض بـ 5 جنيهات
سعر البانيه اليوم
سجل سعر كيلو البانية اليوم ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.
أسعار الدواجن الأمهات اليوم
سجلت بين 33 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
وصلت إلى نحو 60 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك، وتباع بـ 50 جنيها جملة على الأقل.