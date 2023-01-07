انت الان تتابع خبر أسعار السمك اليوم في مصر.. بكام بعد زيادة الدولار؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار السمك اليوم السبت 7 يناير 2023، اضطرابا وتذبذبا، مع بداية التعاملات، وفتح المزاد العلني بالعبور، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لا سيما قفزة الدولار الأمريكي، لتبدأ بعض الأسعار في الزيادة أهمها الجمبري والبوري والدنيس، مع إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية تخوفًا من زيادة السعر.

أسعار السمك اليوم البلطي

شهدت أسعار السمك اليوم السبت ارتفاعا طفيفا في غالبية الأصناف، من بينها السمك البلطي لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

سجل سعر السمك البلطي مع صباح اليوم ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات حيث سجل 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، ويباع للمستهلك من 25 إلى 40 جنيهًا.

سجل متوسط الحجم من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

شهد سعر السمك البوري اليوم نحو 65 جنيها للكيلو، في سوق العبور، وللمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر كرتونة السمك المجمد

شهد سعر كيلو السمك المجمد نحو 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

حقق كيلو الجمبري اليوم من 150 حتى 300 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

بلغ سعر السمك الدنيس من 100 إلى 170 جنيهًا في الكيلو الواحد.