سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء.. متصدر العملات

رياض - احمد صلاح - يتصدر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7 يناير 2023، أسعار الصرف، والأكثر سعرا بين العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وشهد صباح اليوم ارتفاعًا مقارنة بسعره الخميس الماضي، في ظل توقف حركة التداول المباشر بسبب إجازة البنوك، وتزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمس، حيث اقترب الدينار من الـ 90 جنيهًا، ليحافظ على صدارته.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
على الرغم من ارتفاع سعر الدينار الكويتي بشكل كبير في البنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، إلا أنه لا يزال أيضا مرتفعًا بشكل أكثر في السوق السوداء، لكنه في تراجع مستمر بسبب ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات تحجم وتسيطر بها على السوق الموازية.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل نحو 88.38 جنيه للشراء، 88.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سجل نحو بنك الكويت الوطني: 83.70 جنيه للشراء، 89.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سجل نحو 83.97 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سجل نحو 84.28 جنيه للشراء، 88.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل نحو 85.24 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سجل نحو 84.65 جنيه للشراء، 90.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سجل نحو 84.06 جنيه للشراء، 88.16 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل نحو 83.90 جنيه للشراء، 90.50 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سجل نحو 86.01 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سجل نحو 85.47 جنيه للشراء، 88.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سجل نحو 85.27 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل نحو 86.34 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سجل نحو 82.27 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.