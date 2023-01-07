انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء.. متصدر العملات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتصدر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7 يناير 2023، أسعار الصرف، والأكثر سعرا بين العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وشهد صباح اليوم ارتفاعًا مقارنة بسعره الخميس الماضي، في ظل توقف حركة التداول المباشر بسبب إجازة البنوك، وتزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمس، حيث اقترب الدينار من الـ 90 جنيهًا، ليحافظ على صدارته.

سعر الدينار الكويتي