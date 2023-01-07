سعر العملات في السوق السوداء اليوم.. “الاسترليني والكويتي نار”

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر العملات أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات السبت 7 يناير، على المواقع الإلكترونية للبنوك والمصارف، بسبب إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار العملات في السوق السوداء اضطرابا، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وهبوطًا حادًا المدة الماضية، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
سعر العملات
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء اضطرابا، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وهبوطًا حادًا المدة الماضية، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
سعر بيع الدولار
سجل نحو 27.05 للشراء و27.1 للبيع
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الشراء 32.11، والبيع 32.72
الدولار الكندي الآن
شراء 19.89، وبيع 20.11
الكرون الدنماركي
شراء 3.82، وبيع 3.87
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 28.44، وللبيع سجل 28.81
سعر الدولار الأسترالي اليوم
شراء 18.22، وبيع 18.55
الكورن النرويجي
شراء 2.63، وبيع 2.69
الكرونا السويدي
شراء 2.52، وبيع 2.58
الفرنك السويسري اليوم
شراء 28.84، وبيع 29.25
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي
سجل نحو 85.27 جنيه للشراء و88.84 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل نحو 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 7.36 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
سجل نحو 69.89 جنيها للشراء، و71.88 للبيع
سعر الريال القطري
سجل نحو 6.93 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني
سجل نحو 36.62 جنيه للشراء و37.17 جنيه للبيع.
شهادات البنك الأهلي المصري
كان قد أعلن البنك الأهلي وبنك مصر طرح شهادات بفائدة مرتفعة أجل عام، بداية من اليوم تصل إلى 22.5% سنويا بعائد شهري، و25% سنويا تصرف بنهاية المدة.