انت الان تتابع خبر سعر العملات في السوق السوداء اليوم.. “الاسترليني والكويتي نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر العملات أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات السبت 7 يناير، على المواقع الإلكترونية للبنوك والمصارف، بسبب إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار العملات في السوق السوداء اضطرابا، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وهبوطًا حادًا المدة الماضية، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

سعر العملات

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري وفي السوق الموازية: