انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء.. “ارتفاع تاريخي”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الجنيه الاسترليني صباح اليوم السبت أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني الخميس الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري أمسِ، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% نهاية العام الماضي، وفي ظل إجازة البنوك يومي السبت والجمعة بسبب العطلة الأسبوعية.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 7 يناير 2023 مقارنة بأسعار الخميس مع بداية تداول البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، لعدم التعامل المباشر بسبب الإجازة الأسبوعية.

يواصل الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، اضطرابا كبيرا في سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%، ما أثر على سعر السوق الموازية.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل نحو 32.55 جنيها للشراء، و32.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل في بنك قناة السويس نحو 32.85 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح بنحو 32.85 جنيها للشراء، و32.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل نحو 32.75 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل في البنك المركزي المصري نحو 31.80 جنيها للشراء و31.85 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل نحو 32.55 جنيها للشراء، و32.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 32.75 جنيها للشراء و32.80 جنيها للبيع.