انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “صدمة للمعتمرين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير 2023 مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر سعر له في نهاية التعاملات ليلة الخميس الماضي، ويواصل الزيادة بعد قفزة الدولار الأخيرة أمام الجنيه المصري، حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وذلك في ظل إجازة البنوك بسبب العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية:

سعر الريال السعودي بالمصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت، ارتفاعًا، مقارنة بآخر سعر له الخميس الماضي، تزامنًا مع اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%، وزيادة كبير في سعر الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

المدة الماضية، شهد سعر الريال السعودي، تراجًعا في السوق السوداء، إلا أنه سرعان ما اضطرب سعر الصرف المدة الحالية، في السوق الموازية، وتتصاعد الأسعار يومًا بعد يوم، وتعود مرة أخرى للانخفاض، وفي الوقت نفسه زاد سعر الصرف بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، ليسجل في البنك المركزي نحو 7.06 جنيه للشراء، 7.09 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 6.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 7.05 جنيه للشراء، و7.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 7.06 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 7.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 7.00 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.