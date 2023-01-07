سعر الدولار اليوم في مصر السبت.. “راكب الصاروخ”

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023، بشكل طفيف، مقارنة بسعره الخميس الماضي، ويتحرك مع بداية التداول غير المباشر، بسبب عطلة البنوك والمصارف الأسبوعية يومي السبت والجمعة، وفي الوقت نفسه تشهد السوق الموازية اضطرابا مقارنة بـ سعر الدولار صباح الخميس.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
يواصل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف، قفزته بشكل كبير مقارنة بـ سعر الدولار أمسِ، بقيمة كبيرة تخطى جنيهين، حيث وصل سعر الارتفاع خلال 48 ساعة أكثر من جنيهين حتى الآن.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي نحو الشراء 27.1667، وللبيع 27.0767 جنيه
سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء الآن
واصل سعر الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، اضطرابا كبيرا الآن في السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، وبع ارتفاعه بشكل كبير في البنوك العاملة في السوق المصري أمام الجنيه، ليظل سعره في السوق الموازية غير ثابت.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 27.05 جنيه للشراء، و27.1جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:
سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، وعند البيع 27.2 جنيه
سعر الدولار اليوم في أبوظبي الإسلامي
سجل نحو 27.2000 جنيه للشراء، وللبيع 27.2500 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، وعند البيع 27.2 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد
سجل نحو 26.45 جنيه للشراء، و26.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، و27.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
سجل 27.15 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
سجل نحو 27.15 للشراء وعند البيع 27.25 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك SAAB
سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.25.جنيه للبيع.