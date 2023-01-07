انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت.. صدمة في عيار 21 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الذهب اليوم في مصر السبت 7 يناير 2023، تزامنًا مع صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يومًا بعد يوم، يقفز المعدن الأصفر بشكل مفاجئ الآن، مقارنة بـ سعر الذهب نهاية التعاملات الخميس الماضي.

سعر الذهب اليوم

قفز سعر الذهب اليوم السبت مع بداية التداول الصباحي، بقيمة 25 جنيهًا في الجرام، مقارنة بسعره الخميس الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي وتاريخي، كما ارتفع أيضًا الجنيه الذهب اليوم، حيث سجل 14400 جنيه، مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي سجل فيه نحو 13800 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ، الأربعاء، فسجل في التعامل الصباحي اليوم 1725 جنيهًا، مقارنة بما سجله صباح أمس نحو 1660 جنيها، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه على خلفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 63444 جنيهًا، بارتفاع كبير مقارنة بالسعر الخميس الماضي، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 14400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1785 جنيهًا دون المصنعية، ليسجل بالمصنعية أكثر من 1850 جنيها.

سعر الذهب الآن

ارتفع الذهب عيار 21 إلى 1785 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1190 جنيها.

ثبت سعر الذهب عيار 24 نحو 2040 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى نحو 1530 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1785 جنيهًا دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.