اسعار السمك اليوم الجمعة 6 يناير.. شوف كيلو البلطي وصل لكام؟

كما يبدأ سعر الجمبري من 150 جنيه إلى 450 جنيه، ويتراوح سعر الكابوريا من 65 جنيه إلى 155 جنيه، ويختلف سعر كيلو الوسابيا بين 120 جنيه إلى 220 جنيه.

وأيضا يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 100 جنيه إلى 125 جنيه، وسعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 جنيه إلى 50 جنيه.

سعر السمك البلطي اليوم

حيث تراوحت أسعار السمك البلطي ما بين 45 جنيه إلى 60 جنيه للكيلو الواحد، أما سعر كيلو فيليه السمك البلطي تراوح ما بين 30 جنيه إلى 160 جنيه، وبلغ سعر كيلو القاروص 160 جنيه.

فيما تراوح سعر كيلو الدنيس من 130 جنيه إلى 220 جنيه، وتراوح سعر كيلو الثعابين ما بين 90 جنيه إلى 280 جنيه، ووصل سعر كيلو السبيط إلى 200 جنيه، وتبدأ أسعار السمك البوري من 100 جنيه إلى 120 جنيه.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو السمك البلطي ما بين 37 جنيه و45 جنيه، وكيلو السمك البوري ما بين 40 جنيه و90 حنيه، وسعر كيلو المرجان بين 40 جنيه و70 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا بين 22 جنيه و90 جنيه.

وتراوحت المكرونة السويسى بين 66 جنيه و110 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الدنيس بين 100 جنيه و160 جنيه، وسعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 جنيه و250 جنيه، ويتراوح كيلو السبيط، والكاليماري والسابيا ما بين 120 جنيه و240 جنيه.