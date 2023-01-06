انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 6 يناير.. التجار اتجننوا بسبب الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعره أول أمس، وسعره يوم أمس، وجاءت على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13700 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13700 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13500 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13500 جنيه.

سعر طن الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس بمقدار 3.75 سنت إلى 656.50 سنت للبوشل، وتباين عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 3.50 سنت، عند 656 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 20 جنيه اليوم.

اسعار القمح اليوم عالميا

صعدت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد مارس لتداول القمح بمقدار 5 سنتات، ليسجل العقد 751.75 سنت للبوشل، وانتعش عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح بنحو 4.50 سنت، ليصعد العقد الآجل إلى 759.25 سنت للبوشل.