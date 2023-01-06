انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الجمعة 6 يناير.. الكيلو بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، فيما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي أيضا خلال التعاملات اليومية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17150 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

اسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.36 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.02 سنت، وصعد عقد مايو 2023 بنسبة 0.05%، ليسجل 18.22 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.01 سنت.

فيما تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 534.60 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.10 دولار، أي بنسبة 0.02%، وزاد عقد تداول مايو 2023 ليسجل 520.80 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.20 دولار.