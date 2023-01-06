سعر الزيت اليوم الجمعة 6 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أول أمس، وسعره منتصف الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الزيت اليوم في مصر
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 39,000 جنيه.
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 47,000 جنيه.
اسعار الزيت اليوم
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 56,000 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 46,000 جنيه.
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 55,000 جنيه.
سعر ازازة الزيت اليوم
فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 44 جنيه، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيه، وسجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيه.
سعر زجاجة الزيت في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
اسعار الزيت اليوم عالميا
سعر زيت النخيل
سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 960 دولار للطن.
سعر زيت الأولين
سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 970 دولار للطن.