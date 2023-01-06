انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الجمعة 6 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أول أمس، وسعره منتصف الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر

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