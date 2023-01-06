انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 6 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، فيما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10800 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10400 جنيه.

اسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16600 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15700 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 19 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد يناير 2023، 17.375 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.125 دولار، أي بنسبة 0.71%، بينما ارتفع عقد مارس 2023، ليسجل 17.690 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.045 دولار.