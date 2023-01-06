انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 6 يناير.. الطن مجنن الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أمس، وتختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى، وجاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم