انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الجمعة 6 يناير.. الكيلو مريح بالأسواق ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت اسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بالأسعار يوم أمس، وسعر منتصف الأسبوع، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى.

اسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و210 جنيه للكيلو.