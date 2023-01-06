أسعار العملات اليوم الجمعة 6 يناير.. الدولار وصل بكام؟

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 6 يناير 2023 في البنوك المصرية، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، وتكون على النحو التالي.
أسعار العملات اليوم في مصر
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 28.50 جنيه للشراء، 28.81 جنيه للبيع
بورصة العملات في مصر
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.20 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع
أسعار العملات البنك الأهلي
سعر الريال السعودي اليوم
سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 85.29 جنيه للشراء، و88.48 جنيه للبيع