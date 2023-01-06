انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الجمعة 6 يناير.. الدولار وصل بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 6 يناير 2023 في البنوك المصرية، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، وتكون على النحو التالي.

أسعار العملات اليوم في مصر