انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يناير.. الجرام وصل بكام دلوقتي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 6 يناير في سوق الصاغة، تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار أمس خلال الفترة المسائية، وأيضا عن أسعار أمس خلال منتصف اليوم، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 24، لقيمة 1977.25 جنيه للشراء و2011.5 جنيه للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21، لقيمة 1730 جنيه للشراء و1760 جنيه للبيع

كم سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، لقيمة 15375 جنيه

كما سجل سعر الكيلو الذهب، لقيمة 1977.25 جنيه للشراء و2011.5 جنيه للبيع

اسعار الذهب اليوم عالميا

كما صعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1838.38 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1843.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.30 دولار، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1.741.43 دولار.