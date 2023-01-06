انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6 يناير.. شوفي البلدي وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هبطت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 53 جنيه و57 جنيه، ويكون ذلك مقارنة لسعرها يوم أمس، وسعرها منذ أيام.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الأوراك عند 65 جنيه للكيلو الواحد.

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 120 جنيه و125 جنيه، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 62 جنيه، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم ما بين 10 جنيه و12 جنيه، وذلك حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 58 جنيه و60 جنيه للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 70 جنيه إلى 80 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيه و75 جنيه للكيلو.