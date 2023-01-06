انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 6 يناير.. مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق، وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 جنيه إلى 4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس ما بين 4 جنيه إلى 7.5 جنيه، وسعر كيلو البصل ما بين 4.5 جنيه إلى 7 جنيه، بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها منذ أيام.

فيما سجل سعر الفلفل الحامي ما بين 7 جنيه إلى 8 جنيه، وسعر الملوخية ما بين 5 جنيه إلى 7.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي ما بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيه.

أما سعر كيلو البرتقال البلدي تراوح ما بين 3 جنيه إلى 4.5 جنيه، وسعر كيلو اليوسفي ما بين 4 جنيه إلى 10 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيه إلى 11 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

كما سجل سعر كيلو الكوسة ما بين 4.5 جنيه إلى 7 جنيه، وسعر كيلو الجزر ما بين 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا ما بين 6 جنيه إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان ما بين 4 جنيه إلى 6 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وأيضا سجل سعر كيلو التين البرشومي ما بين 7 جنيه إلى 15 جنيه، وسعر كيلو الجوافة ما بين 4 جنيه إلى 9 جنيه، وسعر كيلو الرمان ما بين 8 جنيه إلى 14 جنيه، وسعر كيلو الفراولة ما بين 9 جنيه إلى 15جنيه، وسعر كيلو الكنتالوب ما بين 3 جنيه إلى 6 جنيه.