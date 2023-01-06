انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 6 يناير.. شوف حديد عز بيعمل ايه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

أسعار مواد البناء اليوم