أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 6 يناير.. شوف حديد عز بيعمل ايه؟

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في الأسواق، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.
أسعار مواد البناء اليوم
سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز
استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 23450 جنيه.
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 23350 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه.
سعر الحديد اليوم
كما ثبت سعر حديد بشاي عند 23300 جنيه.
وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 23350 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه.
وسجل سعر حديد المراكبي عند 23200 جنيه.
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1860 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1840 جنيه.
كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1900 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1860 جنيه.
واستقر سعر أسمنت حلوان عند 1890 جنيه.
ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1940 جنيه.