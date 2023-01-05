انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الخميس 5 يناير.. الطن طالع لفوق ومحدش بيهمه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الخميس الموافق 5 يناير 2023، في الأسواق لسعر الطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره أول أمس، وسعره يوم أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13400 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13400 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13200 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13200 جنيه.

اسعار الذرة الصفراء اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس بمقدار 2.25 سنت إلى 656 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 2 سنت، عند 656 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد ارتفع سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 20 جنيه اليوم.

اسعار القمح اليوم عالميا

صعدت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت، ليسجل العقد 747.25 سنت للبوشل، وارتفع عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح بنحو سنت واحد، ليصعد العقد الآجل إلى 754.75 سنت للبوشل.